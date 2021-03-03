В Італії вперше ізолювали "нігерійський" штам COVID-19: чому стурбовані медики

Невивчена мутація коронавірусу з Африки викликає куди більше побоювань, ніж вже широко поширена "британська".

В Італії виявили й ізолювали людину з "нігерійським" штамом вірусу COVID-19, який стривожив місцевих медиків. Про нову мутацію розповів президент Італійської спілки вірусології та керівник мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо, передає портал Il Giorno.

Медики відновили ланцюжок контактів пацієнта африканського походження і помістили його в ізоляцію. Різновид коронавірусу, який, ймовірно, виник у Нігерії, італійці вперше виявили в ломбардійскому місті Брешія під час дослідження біологічних зразків пацієнтів, раніше таку ж мутацію (B1.525) секвенували в Неаполі.

За будовою білка вчені припускають, що він може бути несприйнятливий до вакцин. Дослідження на зразках, отриманих від носія, допоможуть краще вивчити агресивність "нігерійського" штаму та його стійкість до антитіл.

«Вперше в Італії ми виділили вірус, що несе ці мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть надавати стійкість до наявних сьогодні вакцин проти Covid», — цитує Арнальдо Карузо ANSA.

Італійський вірусолог також розповів про успіхи в дослідженні "британського" варіанту коронавірусу. За словами Карузо, після застосування вакцини антитіла людей пригнічують цей штам навіть краще, ніж китайський. При цьому "британська" мутація стає домінантною — у Брешії його виявляють у 80% нових випадків зараження.

Раніше головна епідеміологиня Львівської області Наталія Іванченко-Тимко повідомила, що у Львівській області циркулює два генотипи коронавірусу, але це не "британський" або "південноафриканський" штам. Центр громадського здоров'я надав інформацію про два різновиди вірусу, які називають В1 і В11.

Наталія Іванченко-Тимко також звернула увагу, що в регіоні значно зростає кількість випадків повторного захворювання COVID-19, коли люди знову потрапляють у стаціонар після одужання. За її словами, схожа ситуація спостерігається і в інших областях України.