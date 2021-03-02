Во Львовской области два штамма коронавируса, но не "британский" и "южноафриканский"

Один штамм называется В1, а второй В11.

Главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что во Львовской области циркулирует два генотипы коронавируса, но это не "британский" или "южноафриканский" штамм. Об этом Иванченко-Тимко рассказала на брифинге.

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья МОЗ Украины о том, что на территории Львовщины циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11. То есть, "южноафриканского", и "британского" пока на территории Львовщины нет", — сказала она.

По ее словам, на Львовщине увеличивается количество случаев повторного заболевания COVID-19.

"У нас ежедневно увеличивается количество людей, которые попадают на стационарное лечение во второй раз. Поэтому сказать, что я переболел и мне ничего не угрожает, сегодня никто не может", — говорит она.

Эпидемиолог добавила, что в области 102 человека во второй раз попали в больницу с коронавирусом.

"Это люди, у которых не просто во второй раз регистрировался положительный результат обследования на коронавирус, а те, состояние которых нуждается в госпитализации в стационары. И по сообщению Минздрава, аналогичная ситуация происходит в других областях Украины", — сообщила Иванченко-Тимко.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.

26 февраля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не нашли британского, бразильского или южноафриканского штамма коронавируса. Он добавил, что ожидаются результаты проверки образцов, которые взяли у больных в Ивано-Франковской области.