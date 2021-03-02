У Львівській області два штами коронавірусу, але не "британський" і "південноафриканський"

Один штам називається В1, а другий — В11.

Головна епідеміологиня Львівської області Наталія Іванченко-Тимко повідомила, що у Львівській області циркулює два генотипи коронавірусу, але це не "британський" або "південноафриканський" штам. Про це Іванченко-Тимко розповіла на брифінгу.

"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоровʼя МОЗ України про те, що на території Львівщини циркулюють два генотипи коронавірусу. Один називається В1, а другий — В11. Тобто," південноафриканського" й "британського" поки на території Львівщини немає", — сказала вона.

За її словами, на Львівщині збільшується кількість випадків повторного захворювання на COVID-19.

"У нас щодня збільшується кількість людей, які потрапляють на стаціонарне лікування вдруге. Тому сказати, що я перехворів і мені нічого не загрожує, сьогодні ніхто не може", — говорить вона.

Епідеміологиня додала, що в області 102 людини вдруге потрапили в лікарню з коронавірусом.

"Це люди, у яких не просто вдруге реєструвався позитивний результат обстеження на коронавірус, а ті, стан яких потребує госпіталізації в стаціонари. І за повідомленням МОЗ, аналогічна ситуація відбувається в інших областях України", — повідомила Іванченко-Тимко.

Нагадаємо, у середині грудня міністр охорони здоровʼя Великобританії Меттью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні зʼявився новий штам коронавірусу, який поширився майже у 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу знайшли і в ПАР.

26 лютого головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні поки що не знайшли британського, бразильського або південноафриканського штаму коронавірусу. Він додав, що очікують результати перевірки зразків, які взяли у хворих в Івано-Франківській області.