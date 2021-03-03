Степанов назвав, які штами коронавірусу циркулюють в Україні

Українські вчені поки не можуть швидко виявляти нові геноми, проте іноземні колеги активно допомагають в цій справі.

Міністерство охорони здоровʼя отримало від зарубіжних лабораторій результати дослідження про те, які штами коронірусу поширені в Україні. Подробиці міністр Максим Степанов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Поки в Україні виявили тільки європейські різновиди збудника COVID-19, британських і південноафриканських мутацій ще немає. Як пояснив глава МОЗ, у нас поки немає лабораторій для секвенування геному, їх тільки почали створювати, тому зразки надсилають у світові лабораторії.

"У клініку "Шаріте" в Берліні ми відправили 200 зразків. Щодо 48 нам вже прийшла відповідь, що у нас циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутацій британського і з ПАР у нас немає", — зазначив Максим Степанов.

За його словами, МОЗ незабаром надішле у Лондон ще 350 зразків. Крім того, медики зібрали матеріали в Івано-Франківській області, де зараз важка ситуація із захворюваністю. Їх вивчатимуть в Інституті мікробіології, процес займе багато часу, адже необхідне спеціальне устаткування.

Раніше головна епідеміологиня Львівської області Наталія Іванченко-Тимко розповіла, що за даними з Центру громадського здоровʼя, у регіоні циркулюють два штами коронавірусу.

"Один називається В1, а другий — В11. Тобто, "південноафриканського" та "британського" поки на території Львівщини немає", — сказала вона.

Писали також про те, що з 26 лютого Івано-Франківська область потрапила в "червону" карантинну зону й почала жити під суворими обмеженнями. Зокрема, влада призупинила всі пасажирські перевезення, враховуючи автобусні маршрути та поїздки на автомобілях.

Як стало відомо, в Італії вперше ізолювали носія "нігерійського" штаму COVID-19 у місті Брешія. Раніше в Неаполі вчені виявили новий штам, а тепер італійці отримали можливість досліджувати його, перевірити на агресивність і стійкість до антитіл.

«Вперше в Італії ми виділили вірус, що несе ці мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть надавати стійкість до наявних сьогодні вакцин проти Covid», — заявив президент Італійської спілки вірусології Арнальдо Карузо.