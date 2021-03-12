Статистика коронавируса на 12 марта: уже 12 тысяч новых случаев
Самая тяжелая ситуация с инфекцией наблюдается в Житомирской области — там более 1300 случаев
За последние сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал в "Фейсбук" официальную статистику на 12 марта.
Среди заболевших оказались 450 медицинских работников и 649 детей. Для сравнения, состоянием на 11 марта в Украине было чуть более 9 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
В Украине за последние сутки:
- госпитализировали — 3843 человека;
- летальных случаев — 230;
- выздоровели — 4630 человек;
В медучреждениях провели 100 718 тестирований на COVID-19: методом ПЦР — 46396, методом ИФА — 18342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 35980).
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1438468 человек;
- выздоровели — 1214876 человек;
- летальных исходов — 27 915;
- проведено ПЦР-тестов — 7282107.
За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской области — 1310 новых заболевших. Это новый антирекорд для региона, предыдущий был достигнут 3 марта (888 случаев), когда его перевели в "красную" карантинную зону. В лидерах также оказались Винницкая и Одесская области, а также город Киев.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 896 случаев;
- Винницкая область — 940 случаев;
- Волынская область — 272 случая;
- Днепропетровская область — 665 случаев;
- Донецкая область — 499 случаев;
- Житомирская область — 1310 случаев;
- Закарпатская — 568 случаев;
- Запорожская область — 272 случая;
- Ивано-Франковская область — 695 случаев;
- Киевская область — 697 случаев;
- Кировоградская область — 78 случаев;
- Луганская область — 111 случаев;
- Львовская область — 704 случая;
- Николаевская область — 358 случаев;
- Одесская область — 757 случаев;
- Полтавская область — 304 случая;
- Ровенская область — 269 случаев;
- Сумская область — 431 случай;
- Тернопольская область — 566 случаев;
- Харьковская область — 688 случаев;
- Херсонская область — 87 случаев;
- Хмельницкая область — 491 случай;
- Черкасская область — 338 случаев;
- Черновицкая область — 658 случаев;
- Черниговская область — 292 случая.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее стало известно, что Киев за прошедшие сутки установил рекорд по количеству попавших в больницы людей, а количество занятых коек там перевалило за 58%. Состоянием на 11 марта по всей Украине были заполнены 31 253 (44,22%) из 70 671 койко-мест, госпитализировали 3836 человек.