Статистика коронавируса на 12 марта: уже 12 тысяч новых случаев

Самая тяжелая ситуация с инфекцией наблюдается в Житомирской области — там более 1300 случаев

За последние сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал в "Фейсбук" официальную статистику на 12 марта.

Среди заболевших оказались 450 медицинских работников и 649 детей. Для сравнения, состоянием на 11 марта в Украине было чуть более 9 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

В Украине за последние сутки:

госпитализировали — 3843 человека;

летальных случаев — 230;

выздоровели — 4630 человек;

В медучреждениях провели 100 718 тестирований на COVID-19: методом ПЦР — 46396, методом ИФА — 18342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 35980).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1438468 человек;

выздоровели — 1214876 человек;

летальных исходов — 27 915;

проведено ПЦР-тестов — 7282107.

За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской области — 1310 новых заболевших. Это новый антирекорд для региона, предыдущий был достигнут 3 марта (888 случаев), когда его перевели в "красную" карантинную зону. В лидерах также оказались Винницкая и Одесская области, а также город Киев.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 896 случаев;

Винницкая область — 940 случаев;

Волынская область — 272 случая;

Днепропетровская область — 665 случаев;

Донецкая область — 499 случаев;

Житомирская область — 1310 случаев;

Закарпатская — 568 случаев;

Запорожская область — 272 случая;

Ивано-Франковская область — 695 случаев;

Киевская область — 697 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

Луганская область — 111 случаев;

Львовская область — 704 случая;

Николаевская область — 358 случаев;

Одесская область — 757 случаев;

Полтавская область — 304 случая;

Ровенская область — 269 случаев;

Сумская область — 431 случай;

Тернопольская область — 566 случаев;

Харьковская область — 688 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 491 случай;

Черкасская область — 338 случаев;

Черновицкая область — 658 случаев;

Черниговская область — 292 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее стало известно, что Киев за прошедшие сутки установил рекорд по количеству попавших в больницы людей, а количество занятых коек там перевалило за 58%. Состоянием на 11 марта по всей Украине были заполнены 31 253 (44,22%) из 70 671 койко-мест, госпитализировали 3836 человек.