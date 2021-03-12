Статистика коронавірусу станом на 12 березня: вже 12 тисяч нових випадків

Найважча ситуація з інфекцією спостерігається у Житомирській області — там більше 1 300 випадків.

За останню добу в Україні зафіксували 12 946 нових випадків захворювання COVID-19. Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов оприлюднив у "Фейсбук" офіційну статистику станом на 12 березня.

Серед захворілих виявилися 450 медичних працівників та 649 дітей. Для порівняння, станом на 11 березня в Україні було трохи більше 9 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за останню добу:

госпіталізували — 3 843 людини;

летальних випадків — 230;

одужали — 4 630 осіб;

У медустановах провели 100 718 тестувань на COVID-19: методом ПЛР — 46 396, методом ІФА — 18 342, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 35 980).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 438 468 осіб;

одужали — 1 214 876 осіб;

летальних випадків — 27 915;

проведено ПЛР-тестів — 7 282 107.

За день найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Житомирській області — 1 310 нових хворих. Це новий антирекорд для регіону, попередній був встановлений 3 березня (888 випадків), коли його перевели в "червону" карантинну зону. У лідерах також виявилися Вінницька й Одеська області, а також місто Київ.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 896 випадків;

Вінницька область — 940 випадків;

Волинська область — 272 випадки;

Дніпропетровська область — 665 випадків;

Донецька область — 499 випадків;

Житомирська область — 1 310 випадків;

Закарпатська область — 568 випадків;

Запорізька область — 272 випадки;

Івано-Франківська область — 695 випадків;

Київська область — 697 випадків;

Кіровоградська область — 78 випадків;

Луганська область — 111 випадків;

Львівська область — 704 випадки;

Миколаївська область — 358 випадків;

Одеська область — 757 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 269 випадків;

Сумська область — 431 випадок;

Тернопільська область — 566 випадків;

Харківська область — 688 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 491 випадок;

Черкаська область — 338 випадків;

Чернівецька область — 658 випадків;

Чернігівська область — 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Раніше стало відомо, що Київ за минулу добу встановив рекорд за кількістю людей, які потрапили до лікарень, а кількість зайнятих ліжок там перевалила за 58%. Станом на 11 березня по всій Україні були заповнені 31 253 (44,22%) із 70 671 ліжко-місць, госпіталізували 3 836 осіб.