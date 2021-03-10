"Национальная катастрофа": в НАН говорят, что весенняя волна коронавируса будет значительно сильнее

Украинские ученые считают, что пик волны придется на начало апреля, а помешать этому может массовая иммунизация.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Об этом сообщил врач кандидат биологических наук Владимир Галицкий из Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, передает пресс-служба НАН.

По его словам, сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

"Контакт с "суперраспространителем" практически неизбежно гарантирует инфицирование, а без средств индивидуальной защиты такая встреча опасна заражением сразу всего объема легких с соответствующими последствиями", — говорит он.

По словам Галицкого, весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя "и может стать национальной катастрофой". Он считает, что проведение вакцинации может помешать стремительному развитию коронавируса в стране.

"Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50−70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", — сказал Галицкий.

Ученый уточняет, что весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля. На пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 тысяч.

Напомним, в начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.