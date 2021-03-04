В Минздраве официально подтвердили "британский" штамм коронавируса в Украине

По словам Виктора Ляшко, этот штамм не влияет на эффективность вакцин

Главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

На пресс-конференции в четверг, 4 марта, чиновник заявил, что мутация была обнаружена еще две недели назад.

"Мутацию обнаружили в образцах, взятых две недели назад в Ивано-Франковске. О чем уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения", – проинформировал он.

По словам Ляшко, "британский" штамм коронавируса гораздо быстрее передается от человека к человеку. Это и послужило одной из причин вспышки заболевания в западных регионах Украины.

Вместе с тем, представитель Минздрава заверил, что "британский" штамм не влияет на эффективность вакцин Pfizer или AstraZeneca.

[ + – ] Брифинг Виктора Ляшко

Ранее появилась информация, что в Украине обнаружили первые два случая заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сотрудники Института эпидемиологии и инфекционных болезней сообщили журналистам.

Так называемую "британскую" мутацию вируса подтвердили у двух пациентов из Ивано-Франковска. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Врачи уверяют, что вакцина против COVID-19 может защитить украинцев от этой разновидности, но о других штаммах такого нельзя сказать наверняка.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что украинские вирусологи пока не могут самостоятельно секвенировать геномы коронавируса. Лаборатории с соответствующим оборудованием только создаются, поэтому материалы приходится отправлять в зарубежные центры.

Фокус также сообщал о том, что во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса, но не "британский" и "южноафриканский".