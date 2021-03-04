У МОЗ офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу в Україні

За словами Віктора Ляшка, цей штам не впливає на ефективність вакцин.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

На прес-конференції в четвер, 4 березня, чиновник заявив, що мутація була зафіксована ще два тижні тому.

"Мутацію знайшли в зразках, взятих два тижні тому в Івано-Франківську. Про що вже повідомили Світовій організації охорони здоров'я", — поінформував він.

За словами Ляшка, "британський" штам коронавірусу набагато швидше передається від людини до людини. Це й стало однією з причин спалаху захворювання в західних регіонах України.

Разом із тим, представник Міністерства охорони здоров'я запевнив, що "британський" штам не впливає на ефективність вакцин Pfizer або AstraZeneca.

[ + – ] Брифінг Віктора Ляшка

Раніше з'явилася інформація, що в Україні зафіксували перші два випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Про це співробітники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб повідомили журналістам.

Так звану "британську" мутацію вірусу підтвердили у двох пацієнтів з Івано-Франківська. Зараз вони перебувають під наглядом медиків. Лікарі запевняють, що вакцина проти COVID-19 може захистити українців від цього різновиду, але про інші штами такого не можна сказати напевно.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що українські вірусологи поки не можуть самостійно секвенувати геноми коронавірусу. Лабораторії з відповідним обладнанням тільки створюються, тому матеріали доводиться надсилати в закордонні центри.

Фокус також повідомляв про те, що у Львівській області зафіксували два штами коронавірусу, але не "британський" і "південноафриканський".