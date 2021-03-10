"Національна катастрофа": у НАН кажуть, що весняна хвиля коронавірусу буде значно сильнішою

Українські вчені вважають, що пік хвилі припаде на початок квітня, а перешкодити цьому може масова імунізація.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння, і може стати національною катастрофою. Про це повідомив лікар, кандидат біологічних наук, Володимир Галицький з Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, передає прес-служба НАН.

За його словами, наразі хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.

"Контакт із "суперрозповсюджувачем" практично неминуче гарантує інфікування, а без засобів індивідуального захисту така зустріч небезпечна зараженням відразу всього обсягу легень з відповідними наслідками", — говорить він.

За словами Галицького, весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння "і може стати національною катастрофою". Він вважає, що проведення вакцинації може перешкодити стрімкому розвитку коронавірусу в країні.

"Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, наразі треба було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, проте темпи вакцинації в нас, на жаль, дуже низькі", — сказав Галицький.

Учений уточнює, що весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня. На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тисяч.

Нагадаємо, що на початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовано перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. За його словами, мутація була виявлена ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу в деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.