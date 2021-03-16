Статистика коронавируса на 16 марта: более 250 летальных случаев

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано во Львовской и Винницкой областях, а также в Киеве.

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 474 ребенка и 313 медработников.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 2 005 человек;

летальных случаев – 264 (днем ранее — 130);

выздоровели – 6 202 человек.

В больницах было проведено 76 509 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 38 738, методом ИФА – 18 275, а также 19 496 экспресс-теста.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 477 190 человек;

выздоровели — 1 232 209 человек;

летальных исходов — 28 697;

проведено ПЦР-тестов — 7 416 142.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 999 случаев;

Винницкая область — 924 случая;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 269 случаев;

Донецкая область — 286 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская — 554 случая;

Запорожская область — 307 случаев;

Ивано-Франковская область — 467 случаев;

Киевская область — 512 случаев;

Кировоградская область — 46 случаев;

Луганская область — 101 случай;

Львовская область — 1065 случаев;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область — 728 случаев;

Полтавская область — 313 случаев;

Ровенская область — 235 случаев;

Сумская область — 155 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 596 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 253 случая;

Черкасская область — 243 случая;

Черновицкая область — 527 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер понедельника, 15 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 34 278 койко-мест из 71 257 (48,1% от общего их числа), что на 1 220 больше, чем сутками ранее (вчера их было 33 058).

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.