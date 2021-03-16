Статистика коронавируса на 16 марта: более 250 летальных случаев
Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано во Львовской и Винницкой областях, а также в Киеве.
По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Среди заболевших – 474 ребенка и 313 медработников.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы – 2 005 человек;
- летальных случаев – 264 (днем ранее — 130);
- выздоровели – 6 202 человек.
В больницах было проведено 76 509 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 38 738, методом ИФА – 18 275, а также 19 496 экспресс-теста.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 477 190 человек;
- выздоровели — 1 232 209 человек;
- летальных исходов — 28 697;
- проведено ПЦР-тестов — 7 416 142.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 999 случаев;
- Винницкая область — 924 случая;
- Волынская область — 176 случаев;
- Днепропетровская область — 269 случаев;
- Донецкая область — 286 случаев;
- Житомирская область — 130 случаев;
- Закарпатская — 554 случая;
- Запорожская область — 307 случаев;
- Ивано-Франковская область — 467 случаев;
- Киевская область — 512 случаев;
- Кировоградская область — 46 случаев;
- Луганская область — 101 случай;
- Львовская область — 1065 случаев;
- Николаевская область — 416 случаев;
- Одесская область — 728 случаев;
- Полтавская область — 313 случаев;
- Ровенская область — 235 случаев;
- Сумская область — 155 случаев;
- Тернопольская область — 287 случаев;
- Харьковская область — 596 случаев;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 253 случая;
- Черкасская область — 243 случая;
- Черновицкая область — 527 случаев;
- Черниговская область — 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, по состоянию на вечер понедельника, 15 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 34 278 койко-мест из 71 257 (48,1% от общего их числа), что на 1 220 больше, чем сутками ранее (вчера их было 33 058).
В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.
Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.