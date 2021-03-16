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Статистика коронавируса на 16 марта: более 250 летальных случаев

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коронавирус, украина, врачи, covid-19
Фото: пресс-служба КГГА

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано во Львовской и Винницкой областях, а также в Киеве.

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 474 ребенка и 313 медработников.

За последние сутки в Украине:

  • госпитализированы – 2 005 человек;
  • летальных случаев – 264 (днем ранее — 130);
  • выздоровели – 6 202 человек.

В больницах было проведено 76 509 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 38 738, методом ИФА – 18 275, а также 19 496 экспресс-теста.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1 477 190 человек;
  • выздоровели — 1 232 209 человек;
  • летальных исходов — 28 697;
  • проведено ПЦР-тестов — 7 416 142.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 999 случаев;
  • Винницкая область — 924 случая;
  • Волынская область — 176 случаев;
  • Днепропетровская область — 269 случаев;
  • Донецкая область — 286 случаев;
  • Житомирская область — 130 случаев;
  • Закарпатская — 554 случая;
  • Запорожская область — 307 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 467 случаев;
  • Киевская область — 512 случаев;
  • Кировоградская область — 46 случаев;
  • Луганская область — 101 случай;
  • Львовская область — 1065 случаев;
  • Николаевская область — 416 случаев;
  • Одесская область — 728 случаев;
  • Полтавская область — 313 случаев;
  • Ровенская область — 235 случаев;
  • Сумская область — 155 случаев;
  • Тернопольская область — 287 случаев;
  • Харьковская область — 596 случаев;
  • Херсонская область — 30 случаев;
  • Хмельницкая область — 253 случая;
  • Черкасская область — 243 случая;
  • Черновицкая область — 527 случаев;
  • Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер понедельника, 15 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 34 278 койко-мест из 71 257 (48,1% от общего их числа), что на 1 220 больше, чем сутками ранее (вчера их было 33 058). 

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.