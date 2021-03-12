Украина может не успеть использовать купленную вакцину до окончания ее срока годности (фото)

Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы.

500 тысяч доз вакцины CoviShield, которые Украина ранее закупила в Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает ZN.ua со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания.

При этом, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12 марта прививку этой вакциной получили 38 237 человек, речь идет о первой дозе вакцины. Вторую дозу пока не получил никто.

И хотя за минувшие сутки вакцинировались от COVID-19 8859 человек, среднесуточное число прививок составляет от двух до трех тысяч. Таким образом, если текущие темпы вакцинации сохранятся, то к 23 июня (до этой даты осталось 104 дня) Минздрав использует лишь около 300 000 купленных вакцин, в то время как 200 000 (около 40%) могут остаться неиспользованными.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". В разделе "услуги" появился подраздел "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Зайдя туда необходимо указать кем Вы работаете и населенный пункт, в котором Вы хотели бы получить прививку.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.

Напомним, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

В начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.