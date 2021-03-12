Україна може не встигнути використати куплену вакцину до закінчення її терміну придатності (фото)

Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не використати.

500 тисяч доз вакцини CoviShield, які Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року. Про це в п'ятницю, 12 березня, повідомляє ZN.ua з посиланням на документ, що потрапив у розпорядження видання.

При цьому, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 12 березня щеплення цією вакциною отримали 38 237 осіб, йдеться про першу дозу вакцини. Другу дозу поки не отримав ніхто.

І хоча за минулу добу вакцинували проти COVID-19 8859 чоловік, середньодобове число щеплень становить від двох до трьох тисяч. Таким чином, якщо поточні темпи вакцинації збережуться, то до 23 червня (до цієї дати залишилося 104 дня) МОЗ використовує лише близько 300 000 куплених вакцин, тоді як 200 000 (близько 40%) можуть залишитися невикористаними.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисячах доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". У розділі "послуги" з'явився підрозділ "запис в лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди необхідно вказати ким Ви працюєте і населений пункт, в якому Ви хотіли б отримати щеплення.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжні дослідження" в Індії.

Нагадаємо, в Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

На початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовано перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. За його словами, мутацію виявили ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу у деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.