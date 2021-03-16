Статистика коронавірусу на 16 березня: понад 250 летальних випадків
Найбільше число нових випадків зараження зафіксовано у Львівській та Вінницькій областях, а також у Києві.
Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Серед захворілих — 474 дитини і 313 медпрацівників.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 2 005 осіб;
- летальних випадків — 264;
- одужали — 6 202 осіб.
У лікарнях було проведено 76 509 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЦР-тестів — 38 738, методом ІФА — 18 275, а також 19 496 експрес-тестів.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 477 190 осіб;
- одужали — 1 232 209 осіб;
- летальних випадків — 28 697;
- проведено ПЦР-тестів — 7 416 142.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- Київ — 999 випадків;
- Вінницька область — 924 випадки;
- Волинська область — 176 випадків;
- Дніпропетровська область — 269 випадків;
- Донецька область — 286 випадків;
- Житомирська область — 130 випадків;
- Закарпатська — 554 випадки;
- Запорізька область — 307 випадків;
- Івано-Франківська область — 467 випадків;
- Київська область — 512 випадків;
- Кіровоградська область — 46 випадків;
- Луганська область — 101 випадок;
- Львівська область — 1065 випадків;
- Миколаївська область — 416 випадків;
- Одеська область — 728 випадків;
- Полтавська область — 313 випадків;
- Рівненська область — 235 випадків;
- Сумська область — 155 випадків;
- Тернопільська область — 287 випадків;
- Харківська область — 596 випадків;
- Херсонська область — 30 випадків;
- Хмельницька область — 253 випадки;
- Черкаська область — 243 випадки;
- Чернівецька область — 527 випадків;
- Чернігівська область — 23 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Зазначимо, що станом на вечір понеділка, 15 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 34 278 ліжкомісць з 71 257 (48,1% від загального їх числа), що на 1 220 більше, ніж добою раніше (учора їх було 33 058).
У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Учені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.
Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.