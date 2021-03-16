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Статистика коронавірусу на 16 березня: понад 250 летальних випадків

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коронавірус, Україна, лікарі, covid-19
Фото: прес-служба КМДА

Найбільше число нових випадків зараження зафіксовано у Львівській та Вінницькій областях, а також у Києві.

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 474 дитини і 313 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

  • госпіталізовані — 2 005 осіб;
  • летальних випадків — 264;
  • одужали — 6 202 осіб.

У лікарнях було проведено 76 509 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЦР-тестів — 38 738, методом ІФА — 18 275, а також 19 496 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 477 190 осіб;
  • одужали — 1 232 209 осіб;
  • летальних випадків — 28 697;
  • проведено ПЦР-тестів — 7 416 142.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • Київ — 999 випадків;
  • Вінницька область — 924 випадки;
  • Волинська область — 176 випадків;
  • Дніпропетровська область — 269 випадків;
  • Донецька область — 286 випадків;
  • Житомирська область — 130 випадків;
  • Закарпатська — 554 випадки;
  • Запорізька область — 307 випадків;
  • Івано-Франківська область — 467 випадків;
  • Київська область — 512 випадків;
  • Кіровоградська область — 46 випадків;
  • Луганська область — 101 випадок;
  • Львівська область — 1065 випадків;
  • Миколаївська область — 416 випадків;
  • Одеська область — 728 випадків;
  • Полтавська область — 313 випадків;
  • Рівненська область — 235 випадків;
  • Сумська область — 155 випадків;
  • Тернопільська область — 287 випадків;
  • Харківська область — 596 випадків;
  • Херсонська область — 30 випадків;
  • Хмельницька область — 253 випадки;
  • Черкаська область — 243 випадки;
  • Чернівецька область — 527 випадків;
  • Чернігівська область — 23 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Зазначимо, що станом на вечір понеділка, 15 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 34 278 ліжкомісць з 71 257 (48,1% від загального їх числа), що на 1 220 більше, ніж добою раніше (учора їх було 33 058).

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Учені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.