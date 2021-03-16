Статистика коронавірусу на 16 березня: понад 250 летальних випадків

Найбільше число нових випадків зараження зафіксовано у Львівській та Вінницькій областях, а також у Києві.

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 474 дитини і 313 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 2 005 осіб;

летальних випадків — 264;

одужали — 6 202 осіб.

У лікарнях було проведено 76 509 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЦР-тестів — 38 738, методом ІФА — 18 275, а також 19 496 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 477 190 осіб;

одужали — 1 232 209 осіб;

летальних випадків — 28 697;

проведено ПЦР-тестів — 7 416 142.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 999 випадків;

Вінницька область — 924 випадки;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 269 випадків;

Донецька область — 286 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська — 554 випадки;

Запорізька область — 307 випадків;

Івано-Франківська область — 467 випадків;

Київська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 46 випадків;

Луганська область — 101 випадок;

Львівська область — 1065 випадків;

Миколаївська область — 416 випадків;

Одеська область — 728 випадків;

Полтавська область — 313 випадків;

Рівненська область — 235 випадків;

Сумська область — 155 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 596 випадків;

Херсонська область — 30 випадків;

Хмельницька область — 253 випадки;

Черкаська область — 243 випадки;

Чернівецька область — 527 випадків;

Чернігівська область — 23 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Зазначимо, що станом на вечір понеділка, 15 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 34 278 ліжкомісць з 71 257 (48,1% від загального їх числа), що на 1 220 більше, ніж добою раніше (учора їх було 33 058).

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Учені говорять, що весняна хвиля вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.