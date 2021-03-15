Третья волна COVID: Закарпатье вышло в лидеры по числу занятых коек

При этом продолжает стремительно расти число занятых коек в Киеве – за сутки оно увеличилось с 63,89% до 68,05%,

По состоянию на вечер понедельника, 15 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 34 278 койко-мест из 71 257 (48,1% от общего их числа), что на 1 220 больше, чем сутками ранее (вчера их было 33 058). Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

Так, за сегодняшний день госпитализировали 2 010 человек, что на 439 меньше, чем накануне (вчера было 2 499 госпитализаций). Выписали из больниц 851 пациента, что на 327 меньше, чем днем ранее (накануне было 1 178 выписок).

Сложнее всего ситуация с койко-местами обстоит в следующих регионах:

Закарпатская область: 81,75% заполненных койко-мест против 79,76% накануне;

Ивано-франковская область: 81,22% (вчера – 80,94%);

Винницкая область: 73,63% (вчера – 71,48%);

Киев: 68,05% (вчера – 63,89%);

Николаевская область: 60,74% (вчера – 59,56%).

Примечательно, что до этого в лидерах находилась Ивано-Франковская область. Закарпатская область вышла в лидеры по заполненности койко-мест лишь сегодня. В столице же за сутки стало на 4,16 процентных пункта заполненных коек больше – 68,05% против 63,89% накануне.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что за сегодняшний день Хмельницкая область преодолела осенний пик заполнения койко-мест.

При этом средняя скорость заполнения больниц за последние 7 дней в целом по стране составляет 672 койко-места.

[ + – ] Общее число заполненных коек в Украине, 15 марта [ + – ] Суточное заполнение койко-мест в Украине, 15 марта [ + – ] Динамика заполнения койко-мест в Украине, 15 марта [ + – ] Заполнение койко-мест по городам, 15 марта

Блогер обратил внимание также на тот факт, что в столичных больницах кончаются места. По его словам, Киев бьет рекорды не только по абсолютному количеству госпитализаций, но и по темпам госпитализаций на 1 миллион человек.

"Киевские чиновники наверно думают что всем выделят места в Феофании? Я Вас разочарую, дорогие. Хрен вам. Более того, в частных клиниках мест уже две недели нет. И ваша любимая Александровская больница сегодня заполнена на 97%! П.С. пусть нули в некоторых больницах вас не утешают, там нет даже кислорода", – эмоционально написал Истребин.

[ + – ] Суточное заполнение койко-мест в Киеве, 15 марта [ + – ] Общее число заполненных койко-мест в Киеве, 15 марта [ + – ] Заполненность койко-мест в больницах Киева, 15 марта

Блогер отметил, что ситуация становится катастрофической, однако руководство страны "боится взять на себя ответственность".

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.