У Львові готують додаткові ліжкомісця для хворих на Covid-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Україні зареєстрована у Львівській області — 1065.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. У міських поліклініках облаштовують тимчасові госпіталі для хворих. Про це Садовий написав у Facebook.
На першому етапі підготовлено 366 додаткових ліжкомісць.
Ліжка для хворих облаштують у таких закладах:
- Амбулаторне відділення 8-ї лікарні — 36 ліжок;
- 2-ге поліклінічне відділення по вул. Мазепи — 150 ліжок;
- 4-а поліклініка по вул. Червоної Калини — 60 ліжок;
- 2-а поліклініка по вул. Симоненка — 70 ліжок;
- 10-а клінічна лікарня по вул. Бой-Желенського — 50 ліжок.
Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій обговорить кількість і місця розташування госпіталів на базі поліклінік.
"Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко", — говорить Садовий.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Україні зареєстрована у Львівській області — 1065.
Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Львівська область наближається до "червоної" зони карантинних обмежень. За його словами, наразі в регіоні фіксується зростання кількості хворих і як наслідок — госпіталізацій.
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