У Львові готують додаткові ліжкомісця для хворих на Covid-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Україні зареєстрована у Львівській області — 1065.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. У міських поліклініках облаштовують тимчасові госпіталі для хворих. Про це Садовий написав у Facebook.

На першому етапі підготовлено 366 додаткових ліжкомісць.

Ліжка для хворих облаштують у таких закладах:

Амбулаторне відділення 8-ї лікарні — 36 ліжок;

2-ге поліклінічне відділення по вул. Мазепи — 150 ліжок;

4-а поліклініка по вул. Червоної Калини — 60 ліжок;

2-а поліклініка по вул. Симоненка — 70 ліжок;

10-а клінічна лікарня по вул. Бой-Желенського — 50 ліжок.

Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій обговорить кількість і місця розташування госпіталів на базі поліклінік.

"Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем ​​кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко", — говорить Садовий.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Україні зареєстрована у Львівській області — 1065.

Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Львівська область наближається до "червоної" зони карантинних обмежень. За його словами, наразі в регіоні фіксується зростання кількості хворих і як наслідок — госпіталізацій.

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