У Львові посилили карантин, не чекаючи рішення Кабміну: що заборонили

Суворі обмеження діятимуть більше тижня, поки медики готують нові місця в лікарнях.

Місцева влада з 19 березня вводить у Львові посилений карантин, не чекаючи розпорядження Кабміну. Про це на своїй сторінці у Фейсбук оголосив мер міста Андрій Садовий.

У середу рішення про посилення заходів прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До 28 березня на території всієї Львівської громади діятимуть такі обмеження:

учні молодших класів відправляються на канікули, старшокласники продовжать навчання дистанційно, дитячі садки — в колишньому режимі;

закриваються всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки "на виніс" або з доставкою;

у торгових центрах будуть відкриті тільки продуктові магазини, аптеки і зоомагазини;

господарські магазини зможуть видавати товари за попереднім замовленням;

всі масові заходи скасовуються або переносяться;

салони краси та спортивні зали зобов'язані приймати клієнтів тільки за попереднім записом.

Транспорт у Львові продовжить возити пасажирів у масках і тільки на сидячих місцях. Ринки поки працюватимуть без змін, однак мер пригрозив закривати їх випадку порушень карантину.

"Чому ми вирішили не чекати рішення Кабміну і приймати такі рішення зараз? Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста", — пояснив Андрій Садовий.

Як стверджує мер, завдяки заощадженому часу влада зможе підготувати 700 додаткових ліжок в медустановах і скоротити шляхи передачі вірусу. Міська рада також звернулася до обласних органів влади і порекомендувала підсилити карантинні заходи в усьому регіоні.

Напередодні Андрій Садовий звернув увагу, що ситуація у Львові помітно погіршується. Станом на 16 березня у Львові госпіталізували 79 осіб, всього в лікарнях лікуються 652 хворих, більшість з них потребують забезпечення киснем.

"Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем ​​кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко", — зазначив Садовий.

Раніше Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький заявив, що Львівська область перебуває на межі переходу в "червону" зону санітарно-епідемічної небезпеки і місцевим жителям потрібно готуватися до суворих обмежень. Так за останню добу регіон посів друге місце за кількістю нових випадків захворювання — 884 людини.