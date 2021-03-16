"Закроется все", - мэр Садовой не исключает локдауна во Львове из-за коронавируса (видео)

Местные власти уже ограничили массовые мероприятия в городе, а также перевели школьников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Мэр Львова Андрей Содовой во время брифинга по итогам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассказал о вероятности закрытия города на карантин.

По словам Садового, в городе тяжелая ситуация с коронавирусной болезнью. Всех учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение. Во Львове запретили проводить спортивные соревнования в помещениях, а также массовые банкеты.

"В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны — все, если динамика не будет замедляться", — заявил мэр Львова.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что всем горожанам нужно готовиться к более жестким ограничениям. Властям необходимо готовить новые койко-места в больницах, как городских, так и областных. Львов находится на грани попадания в "красную" зону ограничений.

Сообщается, что в мэрии готовятся развернуть около 700 новых мест в разных медучреждениях, для этого из бюджета выделили 18 млн гривен.

До начала следующего месяца обустроят временные госпитали для болеющих COVID-19.

Напомним, по данным МОЗ, в Львовской области в больницах находится 2297 больных коронавирусом.

Отметим, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Львовская область приближается к "красной" зоне карантинных ограничений. В регионе фиксируется рост количества госпитализации и заболеваний.