"Закриється все", — мер Садовий не заперечує локдаун у Львові через коронавірус (відео)

Місцева влада вже обмежила масові заходи в місті, а також перевела школярів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу за підсумками засідання комісії з питань ТЕБ та НС розповів про ймовірність закриття міста на карантин.

За словами Садового, у місті важка ситуація з коронавірусною хворобою. Всіх учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання. У Львові заборонили проводити спортивні змагання в приміщеннях, а також масові банкети.

"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани — все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", — заявив мер Львова.

Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький заявив, що всім городянам потрібно готуватися до більш жорстких обмежень. Владі необхідно готувати нові ліжко-місця в лікарнях як міських, так і обласних. Львів знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону обмежень.

Повідомляється, що в мерії готуються розгорнути майже 700 нових місць у різних медустановах, для цього з бюджету виділили 18 млн гривень.

До початку наступного місяця облаштують тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, за даними МОЗ, у Львівській області в лікарнях перебуває 2 297 хворих коронавірусом.

Зазначимо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Львівська область наближається до "червоної" зони карантинних обмежень. У регіоні фіксується зростання кількості госпіталізації і захворювань.