Третья волна коронавируса: за 16 марта госпитализировали рекордные 4 883 человека

Хуже всего ситуация обстоит в Киеве, где всего за три дня были заполнены две больницы среднего размера.

По состоянию на вечер вторника, 16 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 35 106 койко-мест из 71 466 (49,12% от их общего числа), что на 828 больше, чем сутками ранее (вчера их было 34 278). Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

За сегодняшний день госпитализировали 4 883 человека, что на 2 873 больше, чем днем ранее (накануне их было 2010). Это рекордное количество госпитализированных с 11 марта – тогда их было 4 250. Выписали из больниц 4 120 пациентов, что на 3 269 больше, чем накануне (вчера их было 851).

Сложнее всего ситуация с койко-местами обстоит в следующих регионах:

Закарпатская область – 81,43% заполненных коек против 81,75% накануне;

Ивано-Франковская область – 80,01% (вчера – 81,22%);

Киев – 71,85% (вчера – 68,05%);

Винницкая область – 70,38% (вчера – 73,63%);

Черновицкая область – 60,92% (вчера – 60,32%).

Таким образом, в Киеве за сутки число заполненных коек выросло на 3,8 процентных пункта. Теперь столица занимает третью строчку в списке регионов, где ситуация с койками наиболее сложная.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что Киев по количество занятых коек в абсолютных числах обогнал Ивано-Франковскую область и теперь занимает первое место.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"За три последних дня заполнили в больницах 568 койкомест. Это значит было на госпитализации три дня назад 2946 пациентов, а стало на сегодняшнее утро 3514 пациентов. Это две больницы среднего размера за три дня!!! Вчера за сутки было госпитализированно 525 пациентов, выписано 332", – отметил Истребин.

[ + – ] Киев. Суточные госпитализации/выписки, 16 марта [ + – ] Госпитализация пациентов с COVID-19 и с подозрением

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.