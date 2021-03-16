Третя хвиля коронавірусу: за 16 березня госпіталізували рекордні 4 883 особи

Найгірша ситуація в Києві, де всього за три дні були заповнені дві лікарні середнього розміру.

Станом на вечір вівторка, 16 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 35 106 ліжко-місць із 71 466 (49,12% від їх загальної кількості), що на 828 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 34 278). Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.

За сьогоднішній день госпіталізували 4 883 особи, що на 2 873 більше, ніж днем раніше (напередодні їх було 2 010). Це рекордна кількість госпіталізованих з 11 березня — тоді їх було 4 250. Виписали з лікарень 4 120 пацієнтів, що на 3 269 більше, ніж напередодні (вчора їх було 851).

Найскладніша ситуація з ліжко-місцями у цих регіонах:

Закарпатська область — 81,43% заповнених ліжок проти 81,75% напередодні;

Івано-Франківська область — 80,01% (вчора — 81,22%);

Київ — 71,85% (вчора — 68,05%);

Вінницька область — 70,38% (вчора — 73,63%);

Чернівецька область — 60,92% (вчора — 60,32%).

Таким чином, у Києві за добу кількість заповнених ліжок зросла на 3,8 процентних пункти. Тепер столиця посідає третю сходинку в списку регіонів, де ситуація з ліжками найбільш складна.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на те, що Київ за кількістю зайнятих ліжок в абсолютній кількості обігнав Івано-Франківську область і тепер посідає перше місце.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"За три останні дні заповнили в лікарнях 568 ліжко-місць. Це означає, що було на госпіталізації три дні тому 2 946 пацієнтів, а стало на сьогоднішній ранок 3 514 пацієнтів. Це дві лікарні середнього розміру за три дні!!! Вчора за добу були госпіталізовані 525 пацієнтів, виписані 332", — зазначив Істребін.

[ + – ] Київ. Добові госпіталізації/виписки, 16 березня [ + – ] Госпіталізація пацієнтів з COVID-19 і з підозрою

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища та стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.