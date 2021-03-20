"Компенсація гарантована": Садовий закликав медиків приїжджати до Львова з інших регіонів

Львівські лікарні готові прийняти на роботу будь-якої людини з медичною освітою.

Мер Львова Андрій Садовий запросив лікарів приїжджати до Львова, щоб допомагати пацієнтам з COVID-19. Він розповів про критичну ситуацію на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook".

Андрій Садовий запропонував лікарям з інших міст і регіонів працювати в медичних установах Львова. Для цього лікарям і медичним працівникам з профільною освітою необхідно звернутися на гарячу лінію або заповнити форму на спеціальному сайті, вказавши свої дані. Зараз влада намагається надати нові місця в лікарнях, однак цього недостатньо, адже критично не вистачає персоналу.

"Знаю, що у нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, тобто хорошу можливість це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку людей", — написав глава міста в своєму пості. — "Гідна фінансова компенсація гарантована!".

[ + – ] Пост Андрія Садового про медиків у Львові Фото: Андрей Садовый/Facebook

Як підкреслив Андрій Садовий, у Львівській області щодня госпіталізують по 250-300 чоловік з коронавирусной інфекцією, за останню добу регіон встановив новий антирекорд — в лікарнях розмістили 338 пацієнтів.

Раніше у Львові з 19 березня посилили карантин, не чекаючи рішення Кабінету міністрів. Андрій Садовий пояснив, що міська влада прийняла таке рішення через зростаючої динаміки захворюваності і великої кількості важких хворих. Він сподівається, що обмеження допоможуть не допустити медичного колапсу в місті і оперативно підготувати 700 додаткових ліжок.

Серед іншого, у Львові до 28 березня закриють всі торгові центри та культурні установи, включаючи кінотеатри і концертні майданчики, а також забороняють масові заходи. У торгових центрах будуть відкриті тільки продуктові магазини, аптеки і зоомагазини, заклади громадського харчування зможуть готувати їжу на винос і доставку, в салони краси і спортзали зобов'язані пускати тільки за попереднім записом.