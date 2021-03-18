В Харьковской области создают резерв из студентов и преподавателей для борьбы с COVID-19

Жителей региона вскоре могут оторвать от учебы, чтобы спасать заболевших людей.

В Харьковской области создадут кадровый резерв для борьбы с COVID-19. Такое решение Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций региона приняла на заседании 17 марта.

Департаменту здравоохранения поручили провести работу с коммунальными заведениями и медицинскими вузами Харьковщины. Согласно распоряжению, в резервный список войдут студенты-медики, врачи-интерны и преподаватели.

Кроме того, Комиссия по ТЭБ и ЧС поручила провести массовое тестирование людей в медицинских учреждениями разных форм собственности при помощи экспресс-тестов.

В то же время, руководители опорных больниц для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 должны в кратчайшие сроки обеспечить койки централизованной подачей кислорода.

С 18 марта в Харьковской области ужесточили карантин по решению Комиссии по ТЭБ и ЧС. В регионе ввели такие ограничения:

массовые мероприятия разрешены лишь при заполненности залов не более 50% и размещении не более одного человека на 4 квадратных метра;

кинотеатры и другие культурные учреждения могут заполнять зрителями максимум 50% мест.

в спортивных залах нужно пускать по 1 человеку на 10 квадратных метров общей площади, а собирать в тренировочные группы можно максимум шесть человек.

Харьковская областная администрация призвала все школы, техникумы и университеты перейти на дистанционное обучение. В прежнем режиме разрешают обучать лишь детей из 1-4 классов.

"При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения", — сообщила пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Харьковской области сложилась критическая ситуация с коронавирусной инфекцией. Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила в "Фейсбук", что 13 жителей Харькова привезли в их медучреждение из-за того, что для них якобы не хватило мест в больницах областного центра.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что Киев может оказаться в "красной" зоне карантина уже через неделю. По словам градоначальника, динамика распространения болезни стала "угрожающей".