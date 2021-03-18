У Харківській області створюють резерв зі студентів і викладачів для боротьби з COVID-19

Жителів регіону незабаром можуть відірвати від навчання, щоб рятувати хворих людей.

У Харківській області створять кадровий резерв для боротьби з COVID-19. Таке рішення Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіону прийняла на засіданні 17 березня.

Департаменту охорони здоров'я доручили провести роботу з комунальними закладами і медичними вузами Харківщини. Згідно з розпорядженням, до резервного списку увійдуть студенти-медики, лікарі-інтерни та викладачі.

Крім того, Комісія з ТЕБ та НС доручила провести масове тестування людей в медичних установами різних форм власності за допомогою експрес-тестів.

Водночас, керівники опорних лікарень для надання медичної допомоги хворим з COVID-19 повинні у найкоротші терміни забезпечити ліжка централізованою подачею кисню.

З 18 березня в Харківській області посилили карантин за рішенням Комісії з ТЕБ та НС. В регіоні ввели такі обмеження:

масові заходи дозволені лише при заповнювання залів не більше 50% і розміщенні не більше однієї людини на 4 квадратних метра;

кінотеатри та інші культурні установи можуть заповнювати глядачами максимум 50% місць.

у спортивних залах потрібно пускати по 1 людині на 10 квадратних метрів загальної площі, а збирати в тренувальні групи можна максимум шість осіб.

Харківська обласна адміністрація закликала всі школи, технікуми та університети перейти на дистанційне навчання. У колишньому режимі дозволяють навчати лише дітей з 1-4 класів.

"При цьому, якщо в початкових класах виявлятимуть випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання", — повідомила прес-служба.

Раніше стало відомо, що в Харківській області склалася критична ситуація з коронавірусною інфекцією. Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила У "Фейсбук", що 13 жителів Харкова привезли в їх медустанову через те, що для них нібито не вистачило місць у лікарнях обласного центру.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину вже через тиждень. За словами очільника міста, динаміка поширення хвороби стала "загрозливою".