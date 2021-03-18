Школы Харьковской области уходят на "дистанционку"

С 18 марта школьники перейдут на дистанционное обучение, кроме учеников 1-4 классов.

Школам Харьковской области рекомендовали перейти на дистанционный вариант обучения из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"В частности, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения", — сказано в сообщении.

Также рекомендуется перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Кроме того, в регионе с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории. Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем наполовину.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в этом учебном году ученики базовой и средней школы будут освобождены от государственной итоговой аттестации. Причина отмены аттестации — пандемия коронавируса и многочисленные обращения родителей, учителей и детей с просьбами об отмене ДПА.

В Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных на коронавирус. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.