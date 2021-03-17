ДПА для учеников 4 и 9 классов в этом году отменено, - Минобразования

Решение чиновников должно позволить успешно завершить учебный год. В аттестатах детей будет написано "освобожден (а)".

Министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщил, что в этом учебном году ученики базовой и средней школы будут освобождены от государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Причина отмены аттестации — пандемия коронавируса и многочисленные обращения родителей, учителей и детей об отмене ДПА.

В документе об образовании у учеников будет написано "освобожден (а)". Соответствующее решение уже зарегистрировано в Минюсте, но вступит в силу оно после публикации в "Официальном веснике Украины".

Отмечается, что такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года ученикам в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, в Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных на коронавирус. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное ообучение.