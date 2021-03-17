Учні 4 і 9 класів у цьому році не будуть складати ДПА, — Міносвіти

Рішення чиновників має дозволити успішно завершити навчальний рік. В атестатах дітей буде написано "звільнений (а)".

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомив, що в цьому навчальному році учні базової і середньої школи будуть звільнені від державної підсумкової атестації. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Причина скасування атестації — пандемія коронавірусу і численні звернення батьків, учителів і дітей про скасування ДПА.

У документі про освіту в учнів буде написано "звільнений (а)". Відповідне рішення вже зареєстровано в Мін'юсті, але вступить у силу воно після публікації в "Офіційному віснику України".

Зазначається, що таке рішення має сприяти організованому завершенню навчального року учнями в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість хворих на COVID-19. У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння, і може стати національною катастрофою.

З 19 березня у Львові посилюють карантин через велику кількість хворих на коронавірус. Учні молодших класів підуть на канікули, а старшокласники перейдуть на дистанційне навчання.