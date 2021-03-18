Школи Харківської області йдуть на "дистанційку"

З 18 березня школярі перейдуть на дистанційне навчання, крім учнів 1-4 класів.

Школам Харківської області рекомендували перейти на дистанційний варіант навчання через спалах коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

"Зокрема, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС, дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх установ області, крім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендувати переходити на дистанційну форму навчання", — сказано в повідомленні.

Також рекомендується перейти на дистанційку технікумам та університетам.

Крім того, в регіоні з 18 березня забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території. Також не можна заповнювати зали, де проходять такі заходи, більш ніж наполовину.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в цьому навчальному році учні базової і середньої школи будуть звільнені від державної підсумкової атестації. Причина скасування атестації — пандемія коронавірусу і численні звернення батьків, вчителів і дітей з проханнями про скасування ДПА.

В Україні зростає кількість хворих COVID-19. У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавІрусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою.

З 19 березня у Львові посилюють карантин через велику кількості хворих на коронавірус. Учні молодших класів підуть на канікули, а старшокласники перейдуть на дистанційне навчання.