"Счет идет на дни". Киев вскоре может оказаться в "красной" зоне карантина, - Кличко

Динамика распространения болезни, по словам мэра Киева, стала "угрожающей".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантинных ограничений. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю", — сказал мэр Киева.

По его словам, динамика распространения болезни стала "угрожающей".

"Я был вынужден обратиться к правительству относительно расширения перечня противоэпидемических ограничений в оранжевой зоне. На сегодня ситуация становится угрожающей, и мы можем вернуться к локдауну", — говорит Кличко.

Мэр говорит, что ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается с каждым днем.

"Например, вчера 1000 человек заболели, сегодня почти 1200. Увеличилось количество госпитализированных, вирус мутирует, становится агрессивнее. Только вчера были госпитализированы 700 человек. Сейчас в больницах находятся 3700 больных. В целом количество мест в больницах — 4500", — сообщил он.

Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 16 марта дал брифинг, на котором попросил Кабмин усилить карантинные ограничения, действующие в "оранжевой" зоне, в которой находится и столица.

Мэр Киева обратился к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе с требованием усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий, в том числе — касательно проведения массовых собраний и спортивных мероприятий, работы ТРЦ, общепитов и работы общественного транспорта.

"Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", — отметил Кличко.