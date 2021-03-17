"Лічені дні". Київ незабаром може опинитися в "червоній" зоні карантину, — Кличко

Динаміка поширення хвороби, за словами мера Києва, стала "загрозливою".

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантинних обмежень. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, час іде на дні. Максимум через тиждень", — сказав мер Києва.

За його словами, динаміка поширення хвороби стала "загрозливою".

"Я був змушений звернутися до уряду щодо розширення переліку протиепідемічних обмежень у помаранчевій зоні. На сьогодні ситуація стає загрозливою, і ми можемо повернутися до локдауну", — говорить Кличко.

Мер каже, що ситуація з коронавірусом у Києві погіршується з кожним днем.

"Наприклад, вчора 1 000 осіб захворіли, сьогодні майже 1 200. Збільшилася кількість госпіталізованих, вірус мутує, стає агресивнішим. Тільки вчора було госпіталізовано 700 осіб. Зараз у лікарнях знаходяться 3 700 хворих. Загалом кількість місць в лікарнях — 4 500", — повідомив він.

Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 16 березня дав брифінг, на якому попросив Кабмін посилити карантинні обмеження, що діють в "помаранчевій" зоні, в якій знаходиться і столиця.

Мер Києва звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Держпотребслужби з вимогою посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема — щодо проведення масових зібрань та спортивних заходів, роботи ТРЦ, закладів харчування, роботи громадського транспорту.

"Тому що, наприклад, станом на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів — до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", — зазначив Кличко.