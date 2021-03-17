Статистика коронавируса на 17 марта: 289 летальных случаев
Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Киеве, Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.
По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Среди заболевших – 609 детей и 388 медработников.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы – 4 887 человек;
- летальных случаев – 289 (днем ранее — 264);
- выздоровели – 5 467 человек.
В больницах было проведено 121 144 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 50 966, методом ИФА – 22 035, а также 48 143 экспресс-теста.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 489 023 человек;
- выздоровели — 1 237 676 человек;
- летальных исходов — 28 986;
- проведено ПЦР-тестов — 7 467 108.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 1121 случай;
- Винницкая область — 750 случаев;
- Волынская область — 239 случаев;
- Днепропетровская область — 539 случаев;
- Донецкая область — 373 случая;
- Житомирская область — 482 случая;
- Закарпатская — 557 случаев;
- Запорожская область — 348 случаев;
- Ивано-Франковская область — 506 случаев;
- Киевская область — 630 случаев;
- Кировоградская область — 112 случаев;
- Луганская область — 110 случаев;
- Львовская область — 884 случая;
- Николаевская область — 452 случая;
- Одесская область — 883 случая;
- Полтавская область — 265 случаев;
- Ровенская область — 433 случая;
- Сумская область — 283 случая;
- Тернопольская область — 485 случаев;
- Харьковская область — 750 случаев;
- Херсонская область — 66 случаев;
- Хмельницкая область — 703 случая;
- Черкасская область — 297 случаев;
- Черновицкая область — 481 случай;
- Черниговская область — 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, по состоянию на вечер вторника, 16 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 35 106 койко-мест из 71 466 (49,12% от их общего числа), что на 828 больше, чем сутками ранее (вчера их было 34 278).
Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.
Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.