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Статистика коронавируса на 17 марта: 289 летальных случаев

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коронавирус в украине, врачи, Covid-19
Фото: 24 Канал

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Киеве, Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 609 детей и 388 медработников.

За последние сутки в Украине:

  • госпитализированы – 4 887 человек;
  • летальных случаев – 289 (днем ранее — 264);
  • выздоровели – 5 467 человек.

В больницах было проведено 121 144 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 50 966, методом ИФА – 22 035, а также 48 143 экспресс-теста.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1 489 023 человек;
  • выздоровели — 1 237 676 человек;
  • летальных исходов — 28 986;
  • проведено ПЦР-тестов — 7 467 108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 1121 случай;
  • Винницкая область — 750 случаев;
  • Волынская область — 239 случаев;
  • Днепропетровская область — 539 случаев;
  • Донецкая область — 373 случая;
  • Житомирская область — 482 случая;
  • Закарпатская — 557 случаев;
  • Запорожская область — 348 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 506 случаев;
  • Киевская область — 630 случаев;
  • Кировоградская область — 112 случаев;
  • Луганская область — 110 случаев;
  • Львовская область — 884 случая;
  • Николаевская область — 452 случая;
  • Одесская область — 883 случая;
  • Полтавская область — 265 случаев;
  • Ровенская область — 433 случая;
  • Сумская область — 283 случая;
  • Тернопольская область — 485 случаев;
  • Харьковская область — 750 случаев;
  • Херсонская область — 66 случаев;
  • Хмельницкая область — 703 случая;
  • Черкасская область — 297 случаев;
  • Черновицкая область — 481 случай;
  • Черниговская область — 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер вторника, 16 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 35 106 койко-мест из 71 466 (49,12% от их общего числа), что на 828 больше, чем сутками ранее (вчера их было 34 278). 

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.