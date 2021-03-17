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Статистика коронавірусу станом на 17 березня: 289 летальних випадків

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коронавірус в Україні, лікарі, Covid-19
Фото: 24 Канал

Найбільша кількість нових випадків зараження зафіксована в Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій і Харківській областях.

Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

  • госпіталізовані — 4 887 осіб;
  • летальних випадків — 289 (днем раніше — 264);
  • одужали — 5 467 осіб.

У лікарнях було проведено 121 144 тести на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тести.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 489 023 осіб;
  • одужали — 1 237 676 осіб;
  • летальних випадків — 28 986;
  • проведено ПЛР-тестів — 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • Київ —1 121 випадок;
  • Вінницька область — 750 випадків;
  • Волинська область — 239 випадків;
  • Дніпропетровська область — 539 випадків;
  • Донецька область — 373 випадки;
  • Житомирська область — 482 випадки;
  • Закарпатська область — 557 випадків;
  • Запорізька область — 348 випадків;
  • Івано-Франківська область — 506 випадків;
  • Київська область — 630 випадків;
  • Кіровоградська область — 112 випадків;
  • Луганська область — 110 випадків;
  • Львівська область — 884 випадки;
  • Миколаївська область — 452 випадки;
  • Одеська область — 883 випадки;
  • Полтавська область — 265 випадків;
  • Рівненська область — 433 випадки;
  • Сумська область — 283 випадки;
  • Тернопільська область — 485 випадків;
  • Харківська область — 750 випадків;
  • Херсонська область — 66 випадків;
  • Хмельницька область — 703 випадки;
  • Черкаська область — 297 випадків;
  • Чернівецька область — 481 випадок;
  • Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, станом на вечір вівторка, 16 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 35 106 ліжко-місць із 71 466 (49,12% від їхньої загальної кількості), що на 828 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 34 278).

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.