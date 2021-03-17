Статистика коронавірусу станом на 17 березня: 289 летальних випадків
Найбільша кількість нових випадків зараження зафіксована в Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій і Харківській областях.
Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Серед захворілих — 609 дітей та 388 медпрацівників.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 4 887 осіб;
- летальних випадків — 289 (днем раніше — 264);
- одужали — 5 467 осіб.
У лікарнях було проведено 121 144 тести на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тести.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 489 023 осіб;
- одужали — 1 237 676 осіб;
- летальних випадків — 28 986;
- проведено ПЛР-тестів — 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- Київ —1 121 випадок;
- Вінницька область — 750 випадків;
- Волинська область — 239 випадків;
- Дніпропетровська область — 539 випадків;
- Донецька область — 373 випадки;
- Житомирська область — 482 випадки;
- Закарпатська область — 557 випадків;
- Запорізька область — 348 випадків;
- Івано-Франківська область — 506 випадків;
- Київська область — 630 випадків;
- Кіровоградська область — 112 випадків;
- Луганська область — 110 випадків;
- Львівська область — 884 випадки;
- Миколаївська область — 452 випадки;
- Одеська область — 883 випадки;
- Полтавська область — 265 випадків;
- Рівненська область — 433 випадки;
- Сумська область — 283 випадки;
- Тернопільська область — 485 випадків;
- Харківська область — 750 випадків;
- Херсонська область — 66 випадків;
- Хмельницька область — 703 випадки;
- Черкаська область — 297 випадків;
- Чернівецька область — 481 випадок;
- Чернігівська область — 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, станом на вечір вівторка, 16 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 35 106 ліжко-місць із 71 466 (49,12% від їхньої загальної кількості), що на 828 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 34 278).
Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.
Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.