Статистика коронавірусу станом на 17 березня: 289 летальних випадків

Найбільша кількість нових випадків зараження зафіксована в Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій і Харківській областях.

Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 4 887 осіб;

летальних випадків — 289 (днем раніше — 264);

одужали — 5 467 осіб.

У лікарнях було проведено 121 144 тести на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тести.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 489 023 осіб;

одужали — 1 237 676 осіб;

летальних випадків — 28 986;

проведено ПЛР-тестів — 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ —1 121 випадок;

Вінницька область — 750 випадків;

Волинська область — 239 випадків;

Дніпропетровська область — 539 випадків;

Донецька область — 373 випадки;

Житомирська область — 482 випадки;

Закарпатська область — 557 випадків;

Запорізька область — 348 випадків;

Івано-Франківська область — 506 випадків;

Київська область — 630 випадків;

Кіровоградська область — 112 випадків;

Луганська область — 110 випадків;

Львівська область — 884 випадки;

Миколаївська область — 452 випадки;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 265 випадків;

Рівненська область — 433 випадки;

Сумська область — 283 випадки;

Тернопільська область — 485 випадків;

Харківська область — 750 випадків;

Херсонська область — 66 випадків;

Хмельницька область — 703 випадки;

Черкаська область — 297 випадків;

Чернівецька область — 481 випадок;

Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, станом на вечір вівторка, 16 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 35 106 ліжко-місць із 71 466 (49,12% від їхньої загальної кількості), що на 828 більше, ніж добою раніше (вчора їх було 34 278).

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища й стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.