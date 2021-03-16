"Чтобы не было второго Буковеля": Кличко требует усилить ограничения в "оранжевой" зоне

Если динамика заболеваемости не снизится, утверждает чиновник, уже через несколько дней койки в больницах могут закончиться.

Мэр Киева Виталий Кличко 16 марта дал брифинг, на котором попросил Кабмин усилить карантинные ограничения, действующие в "оранжевой" зоне, в которой находится и столица.

"Мы обращаемся к Кабмину с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства", — заявил Кличко.

Также мэр Киева обратился к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе с требованием усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий, в том числе — касательно проведения массовых собраний и спортивных мероприятий, работы ТРЦ, общепитов и работы общественного транспорта.

"Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", — отметил Кличко.

Также, по словам мэра Киева, в последние полторы недели количество болеющих коронавирусом и госпитализаций увеличилось почти вдвое. Так, за последние сутки в столице зафиксировали 999 новых случаев коронавируса. Всего в стационарах с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся более 3,5 тыс. человек, из которых 71% — в тяжелом состоянии.

"С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор — несмотря на обещания правительства — для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом — более 11 тыс. коек.", — сказал Кличко.

Мэр Киева также потребовал вернуть органам местного самоуправления возможность самостоятельно принимать решения касательно введения карантинных ограничений, чего города не могут делать с 17 февраля.

[ + – ] Брифинг Кличко 16.03

Отметим, по состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 474 ребенка и 313 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

По состоянию на вечер понедельника, 15 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 34 278 койко-мест из 71 257 (48,1% от общего их числа), что на 1 220 больше, чем сутками ранее.

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой".