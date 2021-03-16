"Щоб не було другого Буковеля": Кличко вимагає посилити обмеження в "помаранчевій" зоні

За словами Кличка, якщо динаміка захворюваності коронавірусу не знизиться, то вже через кілька днів ліжка в лікарнях столиці можуть закінчитися.

Мер Києва Віталій Кличко 16 березня дав брифінг, на якому попросив Кабмін посилити карантинні обмеження, що діють в "помаранчевій" зоні, в якій знаходиться і столиця.

"Ми звертаємося до Кабміну з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють в "помаранчевій" зоні. Тобто, зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду", — заявив Кличко.

Також мер Києва звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Держпотребслужби з вимогою посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема — щодо проведення масових зібрань та спортивних заходів, роботи ТРЦ, закладів харчування та роботи громадського транспорту.

"Тому що, наприклад, на четвер в столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів — до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", — зазначив Кличко.

Також, за словами мера Києва, в останні півтора тижні кількість хворих на коронавірус і госпіталізацій збільшилася майже вдвічі. Так, за останню добу в столиці зафіксували 999 нових випадків коронавірусу. Всього в стаціонарах із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться понад 3,5 тис. осіб, з яких 71% — у важкому стані.

"З такими темпами поширення вірусу та кількістю госпіталізацій на добу вже через кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж, до сих пір — незважаючи на обіцянки уряду — для киян так і не надали ліжка в установах Національної академії наук, Міністерства охорони здоров'я та відомчих лікарнях. А це в цілому — більше 11 тис. ліжок", — сказав Кличко.

Мер Києва також вимагає повернути органам місцевого самоврядування можливість самостійно ухвалювати рішення щодо введення карантинних обмежень, чого міста не можуть робити з 17 лютого.

[ + – ] Брифінг Кличко 16.03

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих — 474 дитини і 313 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Станом на вечір понеділка, 15 березня, в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 34 278 ліжко-місць із 71 257 (48,1% від загальної їхньої кількості), що на 1 220 більше, ніж цілодобово раніше.

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою".