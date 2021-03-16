Больных COVID-19 отправляют из Харькова в Чугуев из-за нехватки мест

По информации Минздрава, в Харьковской области заняты 43,1% от всех коек для COVID-пациентов.

Галина Минаева, мэр Чугуева, находящегося в 40 км от Харькова, написала на своей странице в Facebook, что ситуация с коронавирусом в их городе ухудшается. По состоянию на сегодняшний день в их больнице с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся около 120 человек, из которых 13 человек — харьковчане.

По словам Минаевой, жителей Харькова привезли в их медучреждение из-за того, что для них якобы не хватило мест в больницах областного центра.

"Более того, 13 пациентов нашей больницы — харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра", — написала мэр Чугуева.

[ + – ] Мэр Чугуева Минаева о ситуации с коронавирусом Фото: скриншот из Facebook

Отметим, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Минздрава, по состоянию на вечер 16 марта по всей Харьковской области заняты 43,1% от всех коек для COVID-пациентов. Всего в области под это выделено 4 865 коек, из которых 100% подключены к кислороду.

[ + – ] Ситуация с койками для COVID-пациентов, 16 марта

Напомним, 16 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается и в Киеве с Винницкой областью, из-за чего те должны ввести дополнительные карантинные ограничения.

Ранее Степанов сообщил, что Львовская область приближается к "красной" зоне карантинных ограничений. По его словам, в регионе фиксируется рост количества заболевших и как следствие — госпитализаций.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Третья волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.