Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры, - Степанов

Столица и Винницкая область, по словам главы Минздрава, ближе всех к переходу в "красную" зону.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры. Об этом он сообщил на брифинге.

"Достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления, необходимо ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", — заявил министр.

По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда мэр города Андрей Садовый поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Львовская область приближается к "красной" зоне карантинных ограничений. По его словам, сейчас в регионе фиксируется рост количества заболевших и как следствие — госпитализаций.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.