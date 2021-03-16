Київ та Вінницька область повинні ввести додаткові карантинні заходи, — Степанов

Столиця і Вінницька область, за словами голови МОЗ, ближче всіх до переходу в "червону" зону.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з COVID-19 Київ і Вінницька область повинні ввести додаткові карантинні заходи. Про це він повідомив на брифінгу.

"Досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони ближче всіх до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, необхідно посилити контроль над дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження", — заявив міністр.

За його словами, на сьогодні є позитивний приклад у Львові, коли мер міста Андрій Садовий підтримав переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Львівська область наближається до "червоної" зони карантинних обмежень. За його словами, наразі в регіоні фіксується зростання кількості хворих і як наслідок — госпіталізацій.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.

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