Хворих COVID-19 відправляють з Харкова до Чугуєва через брак місць

За інформацією МОЗ, у Харківській області зайняті 43,1% від усіх ліжок для COVID-пацієнтів.

Галина Мінаєва, мер Чугуєва, що знаходиться в 40 км від Харкова, написала на своїй сторінці у Facebook, що ситуація з коронавірусом в їхньому місті погіршується. Станом на сьогоднішній день в їхній лікарні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться приблизно 120 осіб, з яких 13 осіб — харківʼяни.

За словами Мінаєвої, жителів Харкова привезли в їхню медустанову через те, що для них нібито не вистачило місць у лікарнях обласного центру.

"Більш того, 13 пацієнтів нашої лікарні — харківʼяни, яким не вистачило місць у лікарнях обласного центру", — написала мер Чугуєва.

[ + – ] Мер Чугуєва Мінаєва про ситуацію з коронавірусів Фото: скриншот из Facebook

Зазначимо, згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті Міністерства охорони здоровʼя, станом на вечір 16 березня по всій Харківській області зайняті 43,1% від усіх ліжок для COVID-пацієнтів. Всього в області виділено 4 865 ліжок, з яких 100% підключені до кисню.

[ + – ] Ситуація з ліжками для COVID-пацієнтів, 16 березня

Нагадаємо, 16 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ситуація з COVID-19 погіршується і в Києві та Вінницькій області, через що ті повинні ввести додаткові карантинні обмеження.

Раніше Степанов повідомив, що Львівська область наближається до "червоної" зони карантинних обмежень. За його словами, у регіоні фіксується зростання кількості хворих і як наслідок — госпіталізацій.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. За його словами, наразі хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.