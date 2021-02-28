Статистика коронавируса на 28 февраля: 1 777 новых случаев госпитализации (инфографика)

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных сократилось на 4 471.

В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрав), по состоянию на вечер воскресенья, 28 февраля, в Украине занято 18 594 койкоместа из имеющихся 69 299 (34,44%).

Таким образом, за сутки показатель сократился на 4 471 место, поскольку вчера, 27 февраля, в больницах находились 23 065 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

По состоянию на вечер 28 февраля число госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным заболеванием составило 1 777 человек, в то же время выписали 871 человека.

По данным Минздрава, хуже всего ситуация обстоит в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 28 февраля там заполнено 82,74% коек с больными COVID-19 (накануне было 80,58%).

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и лабораторных центров, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику с динамикой заполнения койкомест для COVID-больных в Украине.

По подсчетам блогера, за прошедшие сутки была заполнена еще 801 койка. Всего на 28 февраля пациентами с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID заполнены 23 866 койки.

"Средние темпы заполнения койкомест за последние 7 дней составили 601 место, неделю назад средние темпы были 261 койка в сутки. Таким образом, мы видим увеличение скорости заполнения койкомест в лечебных учреждениях страны. До выхода на осенний максимум госпитализаций по Украине при текущих темпах госпитализаций осталось 9 дней", – предупреждает Истребин.

Кроме того, Истребин добавил, что по состоянию на сегодня, 28 февраля, самые высокие темпы заполнения больниц сохраняются в Ивано-Франковской области, "за последние 7 дней в среднем в день увеличивалось число пациентов на госпитализации на 66 за сутки".

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что антикоронавирусную вакцину смогут получить все желающие в Украине до конца 2021 года.