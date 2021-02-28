Все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до конца года, – Шмыгаль

По словам премьера, за несколько дней прививку сделали уже 3 141 украинцу.

Антикоронавирусную вакцину смогут получить все желающие в Украине до конца 2021 года.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это – наш путь возвращения к привычной жизни", – написал Шмыгаль.

По его словам, прививку вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, в Украине получили уже 3 141 человек.

"Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области. У Украины есть контракты на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры", – написал Шмыгаль.

Шмыгаль также добавил, что Минцифры и МОЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение "Дія".

Ранее вице-премьер-министр и министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров также сообщил, что с 1 марта украинцы смогут записываться в очередь на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія".

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что запись на антикоронавирусную вакцинацию в Украине стартует ориентировочно с 1 марта. По его словам, для желающих привиться будет три способа записи: через специальный сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса.

В Украине также появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

В Украину уже прибыла первая партия препарата CoviShield, которая производится по лицензии британской AstraZeneca. Вакцинация от COVID-19 в Украине началась с 24 февраля.