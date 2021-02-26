Украинцы смогут записываться на вакцинацию через "Дію" с 1 марта

Подобный якобы подход позволит лучше планировать процессы, а также минимизировать контакты между людьми.

Вице-премьер-министр и министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров сообщил в своем канале в Telegram о том, что со следующей недели, с 1 марта, украинцы смогут записываться в очередь на вакцинацию от COVID-19 через приложение и сайт "Дія".

"Сейчас проводим внутреннее альфа-тестирование услуги. Совместно с Минздравом готовим инструмент, который обеспечит эффективную организацию этого процесса. Онлайн-услуга упростит миллионам людей процесс регистрации. Не нужно будет ходить в больницы, стоять в очередях, чтобы записаться на вакцинацию", — написал Федоров.

По словам вице-премьера, подобный подход позволит лучше планировать процессы, минимизировать контакты между людьми в очереди, а также четче видеть полную систему записей на вакцинацию.

Федоров отметил, что они хотят сделать так, чтобы доступ к услуге был и у тех, кто не имеет доступа к интернету или владеет цифровыми устройствами на низком уровне, в связи с чем записаться на получение прививки можно будет и через контакт-центр Минздрава.

Стоит отметить, что приложение "Дія" не всегда работает без сбоев. В частности, в декабре прошлого года пострадавшие от карантина ФОПы массово жаловались на то, что в "Дії" им отказывали в выплате обещанных президентом Владимиром Зеленских 8000 грн компенсации. Представители самой "Дії" не отрицали, что в приложении был ряд технических проблем и сбоев, однако сообщали, что работали над исправлением ситуации.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что запись на антикоронавирусную вакцинацию в Украине стартует ориентировочно с 1 марта. По его словам, для желающих привиться будет три способа записи: через специальный сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса.

В Украине также появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Напомним, в Украину уже прибыла первая партия препарата CoviShield, которая производится по лицензии британской AstraZeneca. Вакцинация от COVID-19 в Украине началась с 24 февраля.