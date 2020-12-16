ФОПы жалуются, что им отказывают в выплате 8000 грн: почему так и кому должны помогать?

С 14 до 31 декабря ФОПы могут подать заявку на матпомощь в 8 тыс. грн. Однако некоторые предприниматели в соцсетях жалуются на отказы в выплате и на сбои в системе. Что по этому поводу говорят в "Дії"?

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге пообещал физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОПам), пострадавшим от карантина, однократные выплаты в размере 8 тысяч гривен. Планировалось выделить на помощь 10 млрд грн, а выплаты должны были получить около миллиона человек.

Зеленский подал в Верховную Раду соответствующий законопроект, и 4 декабря парламент его поддержал. 10 декабря Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 тысяч гривен вступил в силу. Согласно документу, для получения однократной материальной помощи ФЛП должен строго соответствовать критериям:

с 31 октября 2020 года иметь основной вид деятельности, соответствующий перечню приостановленных в карантин;

быть зарегистрированным более 3 месяцев;

в 2020 году уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя за 3 месяца;

не иметь долга по ЕСВ;

не являться ФЛП и наемным работником одновременно.

В Минцифре сообщили, что подавать заявление можно через приложение "Дія" с 14 по 31 декабря включительно. Помощь на личный гривневый счет должна поступить до 31 декабря 2020 года.

На официальной странице приложения "Дія" в Facebook сообщили, что по состоянию на 14:26 16 декабря они получили уже более 155 тысяч заявок на получение помощи, из них через приложение зарегистрировались более 125 тысяч человек, а через портал на сайте — более 30 тысяч.

В соцсетях жалуются на отказы в предоставлении 8000 грн для ФЛП

Однако в соцсетях ФЛП начали жаловаться, что им в "Дії" пришли отказы на выплату этой материальной помощи. В компенсации 8000 грн отказывали и тем, у кого основной вид экономической деятельности включен в список пострадавших от карантина (например, "турбизнес" или "спортзал").

Один из пользователей написал, что у него с момента регистрации ФЛП основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) был 47.64, "спортивный магазин". Согласно информации из "Дії", этот КВЭД входит в список тех, которым положена выплата. Однако в приложении его "основным" КВЭДом по неизвестной причине стал 82.99 ("предоставление других коммерческих услуг").

"И такая ситуация не только по моему ФОПу. Еще поспрашивал людей, аналогичная картина. Так что время не теряйте на заполнение. И вообще, по моему нет лучше способа заставить всех заполнить данные в приложухе", — написал предприниматель.

Также многие пользователи соцсетей жаловались, что у них не получалось воспользоваться приложением из-за перебоев в его работе.

Некоторые писали, что с получением доступа к приложению или кабинету может помочь переустановка/обновление "Дії", однако, судя по комментариям, и это сработало далеко не у всех.

Не обошлось в этой истории и без иронии.

[ + – ] Без комментариев.

Что говорят в "Дії"?

Представители "Дії" на официальной странице стараются коммуницировать с пользователями и отвечают на часть их комментариев под публикациями. Они не отрицают, что есть ряд технических проблем и сбоев, но сообщают, что они уже работают над исправлением ситуации со стабильностью приложения.

15 декабря руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник опубликовал видеоблог, в котором ответил на наиболее распространенные вопросы, касающиеся работы приложения и выплат компенсаций.

В частности, он повторил основные условия для получения ФПЛ 8000 гривен (которые мы перечислили выше), подчеркнул, что помощь можно получить только тем, у кого основной КВЭД с 31 октября 2020 года соответствовал перечню пострадавших в карантин и рассказал, что если для получения компенсации указать счет физического лица, то налог с нее платить не придется.

Всего Баник ответил примерно на два десятка распространенных вопросов касательно услуги.

[ + – ]

Полный перечень видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением на территории Украины коронавируса, размещен на сайте "Дії" и доступен по этой ссылке. Если основной вид деятельности ФЛП находится в этом перечне — он может подать заявку на получение 8000 гривен компенсации через сайт или приложение.

Актуальная инструкция по подаче заявки тоже есть на сайте "Дії", ознакомиться с ней можно по этой ссылке.

Также сейчас "Дія" запустила чат для коммуникации с предпринимателями, которые столкнулись с какими-то проблемами в работе приложения или не могут получить компенсацию. В чат могут написать все, кому необходима помощь с получением 8000 гривен.

Напомним, ранее Фокус разбирался кому государство планирует предоставлять помощь во время январского локдауна и поможет ли это им.