Более 33 тысяч украинцев подали заявления на получение 8 тысяч матпомощи в "Дії" – Минцифры

"Дія" может работать со сбоями. В Минцифре регистрируют до тысячи заявок в секунду на выплату помощи.

Более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Пользователи могут попытаться получить услугу через приложение Дія. Однако, если у вас не получается, сделайте паузу и повторите попытку позже. Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно. Команда Минцифры сейчас работает над оптимизацией работы с большой нагрузкой", – сообщили в министерстве.

По словам Минцифры, с момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала.

"Если вы уже подали одно заявление, не пытайтесь отправлять сразу еще одну. Обо всех статусах вашего заявления вы можете узнать в вашем кабинете гражданина на портале Дія или через push-оповещения в приложении. Информация о зачислении средств поступит от вашего банка", — прокомментировал руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник во время брифинга.

В министерстве подчеркнули, что получить выплату можно только через "Дію", поэтому украинцам не стоит верить мошенникам и сервисам, которые предлагают помощь за деньги.

Напомним, в интернете активизировались мошенники, которые выманивают деньги у граждан под видом оказания выплат по 8 тысяч гривен помощи из-за карантина. С начала декабря в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.