8 тысяч каждому. В интернете мошенники обещают украинцам "карантинные выплаты"

С начала декабря в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

В интернете активизировались мошенники, которые выманивают деньги у граждан под видом оказания выплат по 8 тысяч гривен помощи из-за карантина. Об этом сообщает Киберполиция.

С начала декабря в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины Владимир Зеленский рассказывает о выплатах предпринимателям. В описании к видео мошенники добавляют ссылки, по которым якобы можно подать заявку на получение помощи, утверждая, что такую ​​материальную помощь может получить каждый.

На странице гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

"Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождения идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот", – сообщили правоохранители.

Таким образом передаются персональные данные мошенникам и проходит оплата за несуществующие услуги.

Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:

получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;

если же личную (персональную) информацию огласке, обратиться в банк и заблокировать карту;

в случае подозрения мошеннических действий — немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, с 10 декабря вступил в силу поданный Владимиром Зеленским Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина.

Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.