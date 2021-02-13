Запись на вакцинацию стартует 1 марта, – Ляшко

Для желающих привиться будет три способа записи.

Запись на антикоронавирусную вакцинацию в Украине стартует ориентировочно с 1 марта.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, для желающих привиться будет три способа записи: через специальный сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию.

Ляшко отметил, всех записавшихся будут распределять либо в приоритетные группы (например, старше 60 лет), либо оправлять в так называемый лист ожидания.

Людей из листа ожидания будут приглашать на вакцинацию, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.

Он добавил, что Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID компании AstraZeneca.

Отметим, недавно Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Эти рекомендации разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала проведение трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для украинских медицинских работников.

В Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса.