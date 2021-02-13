Запис на вакцинацію стартує 1 березня, — Ляшко

Для бажаючих зробити щеплення буде три способи запису.

Запис на антікоронавірусну вакцинацію в Україні стартує орієнтовно з 1 березня.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, для бажаючих зробити щеплення буде три способи запису: через спеціальний сайт, через електронну чергу у сімейного лікаря і через гарячу лінію.

Ляшко зазначив, всіх, хто записався розподілятимуть або в пріоритетні групи (наприклад, старше 60 років), або відправлять в так званий лист очікування.

Людей з листа очікування будуть запрошувати на вакцинацію, якщо провакцинують всіх з пріоритетною групи і залишаться нерозподілені вакцини.

Він додав, що Україна вже наступного тижня повинна отримати першу партію вакцини від COVID компанії AstraZeneca.

Відзначимо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавірусу. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) організувала проведення триденних семінарів по COVID-вакцинації для українських медичних працівників.

В Україні з'явиться онлайн-карта, яка буде показувати попит на вакцину в регіонах.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три способи запису на вакцинацію від коронавируса.