Українці зможуть записуватися на вакцинацію через "Дію" з 1 березня

Подібний нібито підхід дозволить краще планувати процеси, а також мінімізувати контакти між людьми.

Віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму каналі в Telegram про те, що з наступного тижня, з 1 березня, українці зможуть записуватися в чергу на вакцинацію від COVID-19 через додаток і сайт "Дія".

"Зараз проводимо внутрішнє альфа-тестування послуги. Спільно з Міністерством охорони здоров'я готуємо інструмент, який забезпечить ефективну організацію цього процесу. Онлайн-послуга спростить мільйонам людей процес реєстрації. Не потрібно буде ходити в лікарні, стояти в чергах, щоб записатися на вакцинацію", — написав Федоров.

За словами віце-прем'єра, подібний підхід дозволить краще планувати процеси, мінімізувати контакти між людьми в черзі, а також чіткіше бачити повну систему записів на вакцинацію.

Федоров зазначив, що вони хочуть зробити так, щоб доступ до послуги був і в тих, хто не має доступу до інтернету або володіє цифровими пристроями на низькому рівні, у зв'язку з чим записатися на отримання щеплення можна буде й через контакт-центр МОЗ.

Варто зазначити, що додаток "Дія" не завжди працює без збоїв. Зокрема, у грудні минулого року постраждалі від карантину ФОПи масово скаржилися на те, що в "Дії" їм відмовляли у виплаті обіцяних президентом Володимиром Зеленським 8 000 грн компенсації. Представники власне "Дії" не заперечували, що в додатку була низка технічних проблем і збоїв, проте повідомляли, що працювали над виправленням ситуації.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що запис на антикоронавірусну вакцинацію в Україні стартує орієнтовно з 1 березня. За його словами, для охочих зробити щеплення буде три способи запису: через спеціальний сайт, через електронну чергу в сімейного лікаря і через гарячу лінію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше назвав три способи запису на вакцинацію від коронавірусу.

В Україні також з'явиться онлайн-карта, яка показуватиме попит на вакцину в регіонах.

Нагадаємо, в Україну вже прибула перша партія препарату CoviShield, яка виробляється за ліцензією британської AstraZeneca. Вакцинація від COVID-19 в Україні почалася з 24 лютого.