Всі бажаючі зможуть вакцинуватися від COVID-19 до кінця року, — Шмигаль

За словами прем'єра, за кілька днів щеплення зробили вже 3 141 українцю.

Антикоронавірусну вакцину зможуть отримати всі бажаючі в Україні до кінця 2021 року.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

"Всі бажаючі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це — наш шлях повернення до звичного життя", — написав Шмигаль.

За його словами, щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, яка виробляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, в Україні отримали вже 3 141 особа.

"Вакцинації відбувається відповідно до національного плану, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також вчора почали вакцинувати військових в Луганській області. Україна має контракти на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо переговори", — написав Шмигаль.

Шмигаль також додав, що Мінціфри і МОЗ анонсували запуск з наступного тижня нового проекту, який дасть можливість записатися в лист очікування на вакцинацію через додаток "Дія".

Раніше віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових трансформацій України Михайло Федоров також повідомив, що з 1 березня українці зможуть записуватися в чергу на вакцинацію від COVID-19 через додаток "Дія".

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що запис на антикоронавірусну вакцинацію в Україні стартує орієнтовно з 1 березня. За його словами, для бажаючих зробити щеплення буде три способи запису: через спеціальний сайт, через електронну чергу у сімейного лікаря і через гарячу лінію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше назвав три способи запису на вакцинацію від коронавируса.

В Україні також з'явиться онлайн-карта, яка буде показувати попит на вакцину в регіонах.

В Україні вже прибула перша партія препарату CoviShield, яка виробляється за ліцензією британської AstraZeneca. Вакцинація від COVID-19 в Україні почалася з 24 лютого.