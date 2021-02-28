Статистика коронавірусу на 28 лютого: 1 777 нових випадків госпіталізації (інфографіка)

За минулу добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих скоротилася на 4 471.

Згідно з даними, які опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), станом на вечір неділі, 28 лютого, в Україні зайнято 18 594 ліжко-місця з наявних 69 299 (34,44%).

Таким чином, за добу показник скоротився на 4 471 місце, оскільки вчора, 27 лютого, в лікарнях були 23 065 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього.

Станом на вечір 28 лютого число госпіталізацій пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з вже підтвердженим захворюванням склала 1 777 осіб, в той же час виписали 871 людину.

За даними Міністерства охорони здоров'я, найгірше ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 28 лютого там заповнено 82,74% ліжок з хворими COVID-19 (напередодні було 80,58%).

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та лабораторних центрів, опублікував на своїй сторінці в Facebook інфографіку з динамікою заповнення ліжко-місць для COVID-хворих в Україні.

За підрахунками блогера, за минулу добу було заповнено ще 801 ліжко. Всього на 28 лютого пацієнтами з підозрою і підтвердженим діагнозом COVID заповнено 23 866 ліжко.

"Середні темпи заповнення ліжко-місць за останні 7 днів склали 601 місце, тиждень тому середні темпи були 261 ліжко на добу. Таким чином, ми бачимо збільшення швидкості заповнення ліжко-місць в лікувальних установах країни. До виходу на осінній максимум госпіталізацій з Україною при поточних темпах госпіталізацій залишилося 9 днів", — попереджає Істребін.

Крім того, Істребін додав, що станом на сьогодні, 28 лютого, найвищі темпи заповнення лікарень зберігаються в Івано-Франківській області, "за останні 7 днів в середньому в день збільшувалася кількість пацієнтів на госпіталізацію на 66 за добу".

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що антікоронавірусную вакцину зможуть отримати всі бажаючі в Україні до кінця 2021 року.