Зростання смертності від коронавірусу в Україні різко прискорилося, — НАН

Найвища летальність у хворих, які перебувають на апаратах ШВЛ — до 89% випадків.

Кількість летальних випадків від коронавірусу почала поступово збільшуватися із середини лютого, в останні кілька днів, згідно з офіційною статистикою, зростання смертей від COVID-19 різко прискорилося.

Про це повідомляється в огляді, складеному науковцями НАН України за 23 лютого — 1 березня 2021 року.

"Кількість летальних випадків почала повільно збільшуватися із середини лютого, а в останні кілька днів зростання, за офіційною статистикою, різко прискорилося. Зростання смертності в офіційній статистиці не пов'язане із затримками оприлюднення", — сказано в огляді.

Також повідомляється, що затримки наповнення відповідних реєстрів наразі мінімальні як для результатів тестування, так і для реєстрації летальних випадків.

"Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається у всіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Динаміка нових випадків в Україні наразі є схожою на статистику Румунії та Польщі (у Польщі кількість нових випадків піднялася до 9,7 тис на добу, у Румунії — до 3,2 тис. випадків на добу) ", — йдеться в огляді.

У підсумку, загальна летальність нових випадків продовжує зростати і досягла 2.8%.

"Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала приблизно 15%, летальність у хворих, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії — 76%, летальність у хворих, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ), — 89%", — підсумували в НАН.

Нагадаємо, вранці 2 березня в Україні зафіксували 5 336 нових випадків захворювання на коронавірус, усього з початку пандемії таку недугу діагностували у 1 357 470 осіб.

Також ми писали, що нове дослідження показує, що протягом наступних кількох років коронавірус може перетворитися на сезонне захворювання, схоже на застуду, або в гіршому випадку, щорічний грип.

Заслужений лікар України, професор, завкафедрою НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовськая зазначила, що коронавірус продовжує адаптуватися до нас, а ми — до нього. Останні зміни в клінічному перебігу інфекції можуть свідчити про появу нового штаму збудника, особливістю якого є збільшена смертність у молодих пацієнтів.